Денисова предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан.

Об этом сообщил офис омбудсмена.

"Суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан", - заявила Денисова.

Она считает, что в украинском законодательстве нужно прописать, что возможность применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства предусмотрена исключительно для граждан Украины.

Напомним, что в 2018 году в Верховную Раду вносили такой законопроект, но его так и не рассмотрели.