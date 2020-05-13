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Денисова предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев

"Суррогатное материнство - проблема, требующая немедленного реагирования".

Денисова предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев
Фото: facebook/Anastasiya Salnykova

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан.

Об этом сообщил офис омбудсмена.

"Суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан", - заявила Денисова.

Она считает, что в украинском законодательстве нужно прописать, что возможность применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства предусмотрена исключительно для граждан Украины.

Напомним, что в 2018 году в Верховную Раду вносили такой законопроект, но его так и не рассмотрели.

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