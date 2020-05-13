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Оккупанты из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ООС в Луганской области, ранен один военный

Пострадавший госпитализирован, ему предоставили необходимую медпомощь. 

Оккупанты из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ООС в Луганской области, ранен один военный
Фото: EPA/UPG

В зоне проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования России вновь нарушили Минские договоренности и обстреляли позиции украинских военных в Луганской области из минометов 120 мм. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. 

Также противник применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавший был оперативно госпитализирован в лечебное учреждение, ему предоставили необходимую помощь.

"На свои действия захватчики получили жесткий ответ от наших защитников. Огнем из штатного вооружения украинские военнослужащие решительно подавили вражескую активность", - говорится в сообщении.

Напомним, что за 12 мая в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России девять раз нарушали режим тишины. Был ранен один украинский военный. 

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