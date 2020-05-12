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В МВД заявили, что бот с персональными данными украинцев использовал базы госведомств и частных организаций

Его работа прекращена. 

В МВД заявили, что бот с персональными данными украинцев использовал базы госведомств и частных организаций
Фото: EPA/UPG

Чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия", сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители начали расследование по факту распространения персональной информации граждан, ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Производство открыто по ч.2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных систем или сетей электросвязи, что привело к утечке информации).

"Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена. Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования производства", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, что руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в Facebook, что нашел в этом боте свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.

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