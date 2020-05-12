В среду в Киеве до +16 градусов, без осадков

В среду, 13 мая, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-2 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Карпатах и Закарпатье местами небольшой дождь, ночью сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-5 градусов, днем +7…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Полтавской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.