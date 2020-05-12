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Совет церквей попросил разрешить богослужения с прихожанами

Сейчас в Украине запрещены массовые мероприятия, в том числе религиозные.

Совет церквей попросил разрешить богослужения с прихожанами
Фото: EPA/UPG

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций попросил Кабинет министров смягчить карантин для храмов.

Об этом говорится на сайте совета.

Сейчас в Украине запрещены массовые мероприятия, в том числе религиозные.

Совет церквей предлагает разрешить богослужения при условии присутствия не больше одного человека на 5 кв. м в маске (кроме священников, проповедников и хористов); соблюдения социальной дистанции; обработки антисептическими средствами поверхностей и рук.

Также представители религиозных общин просят разрешить богослужения и религиозные обряды на открытом воздухе, а также обряды частного характера в помещениях.

Церковники просят разрешить доступ священников к лицам, которые находятся в учреждениях социальной защиты и паллиативной помощи, или организовать для них дистанционные встречи при помощи видеосвязи.

Напомним, что перед Пасхой Кабинет министров ужесточил запрет на проведение собраний, включая религиозные.

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