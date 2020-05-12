Активисты заявили, что у них "много вопросов к президенту".

Активисты под домом президента на улице Грушевского в Киеве провели митинг с требованием не допустить полного "слива" дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице организаторов акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" в фейсбуке.

"Мы много вопросов к президенту. Мы хотим знать, что его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк не были пустыми обещаниями ради политического пиара. Именно поэтому сегодня утром мы пришли в дом, где он проживает", - говорится в сообщении.

Участники акции подчеркнули, что будут приходить к президенту лично, а также на официальные встречи.

"Очевидно, что генпрокурор и глава СБУ не рассказывают президенту об истинном положении вещей. Мы готовы рассказать президенту то, что не интересует генпрокурорку, об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия", - отмечается в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.