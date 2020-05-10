Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня матери, который в Украине отмечают во второе воскресенье мая, присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам. Об этом говорится в соответствующем указе, сообщает сайт главы государства.

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин", - говорится в сообщении.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.

Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

Звание присваивается матерям, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 женщинам.