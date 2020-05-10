В Тернополе 17-летняя девушка зарезала студента из ДР Конго

Погибший учился в одном из вузов города.

В Тернополе 17-летняя девушка зарезала 24-летнего студента-иностранца. Об этом сообщили в областной полиции.

Около 4 утра 9 мая тело мертвого мужчины с ножевыми ранениями обнаружила бригада врачей скорой помощи по месту жительства.

Погибшим оказался 24-летний житель Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемой - это 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.