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В Тернополе 17-летняя девушка зарезала студента из ДР Конго

Погибший учился в одном из вузов города.

В Тернополе 17-летняя девушка зарезала студента из ДР Конго
Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернополе 17-летняя девушка зарезала 24-летнего студента-иностранца. Об этом сообщили в областной полиции.

Около 4 утра 9 мая тело мертвого мужчины с ножевыми ранениями обнаружила бригада врачей скорой помощи по месту жительства.

Погибшим оказался 24-летний житель Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемой - это 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в конце января в Тернополе из-за проблем в медуниверситете покончила с собой 24-летняя студентка из Ганы. После этого иностранные студенты устроили протест, требуя смягчить условия обучения.

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