В Киевской области задержали россиянина, который "минировал" село под Борисполем

В 2016 году мужчина также сообщал о гранате на базе отдыха в Коблево.

В Киевской области задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "минировании". Об этом информирует столичная полиция.

Ранее злоумышленник угрожал "взорвать" село Вишенки Бориспольского района. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминировании не подтвердился.

За несколько часов псевдоминера задержали.

Мужчина признался полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в селе Коблево Николаевской области.

Уголовное производство открыто по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, ранее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в Киеве.