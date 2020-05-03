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ФСБ сообщила о задержании жителя Черновицкой области, пытавшегося попасть в Крым

Оккупанты утверждают, что у него не было документов.

ФСБ сообщила о задержании жителя Черновицкой области, пытавшегося попасть в Крым
Фото: dpsu.gov.ua

ФСБ России в аннексированном Крыму возбудила уголовное дело против украинца, пытавшегося попасть на полуостров без документов. Об этом пишет Интерфакс.

По данным ФСБ, украинец задержан при следовании в пешем порядке с территории материковой Украины. Мужчина не имел при себе документов. Задержанным оказался 42-летний житель Черновицкой области. 

"Украинский пункт пропуска "Каланчак" беспрепятственно обошел в темное время суток", - говорится в сообщении.

По его словам, к линии административной границы следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров.

В ФСБ утверждают, что в ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым "в поисках лучших условий для жизни". 

Он стал фигурантом дела по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Напомним, СБУ сообщила о похищении ФСБ украинского пограничника возле Крыма. Спецслужба РФ пыталась завербовать украинца.

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