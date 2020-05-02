Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
​В Черновцах "больной" COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
​В Черновцах "больной" COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Россия подписала "Минск" как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, - Маас
Россия подписала "Минск" как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, - Маас
Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ
Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ
ГлавнаяОбществоЖизнь

МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года

Экстремистские силы действовали по сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе.

МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Фучеджи (справа) впереди антимайдановцев, 2 мая, Одесса
Фото: censor.net.ua

Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление "из-за лицемерия российской пропаганды", которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти.

Об этом говорится в комментарии МИДа относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

"В печальный день 6-й годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти. События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского востока и юга и дезинтеграцию Украины", - говорится в сообщении.

В МИДе отмечают, что что в Одессе экстремистские силы действовали по сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе - провозглашением фейковой "народной республики", организацией массовых беспорядков с применением оружия и завезенных боевиков, запугивания местных активистов, парализации местных органов власти и силовых структур.

"2 мая должно было стать решающим днем в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Не упоминаются и установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины", - говорится в сообщении МИДа.

Также подчеркивается, что украинские правоохранители "делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц".

Так, в суд были направлены 37 обвинительных актов. Относительно троих лиц  были вынесены обвинительные приговоры. Госбюро расследований проводит отдельное досудебное расследование в уголовном производстве о возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

"Единственная сторона, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, - Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции. Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами", - отмечают в МИДе.

Украинские дипломаты призывают международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что экс-начальник милиции Одесской области Фучеджи получил российское гражданств. В Украине он был арестован, но сбежал из-под домашнего ареста. С 15 мая 2014 года он находится в розыске.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также