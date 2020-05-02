Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое военных

С начала суток российско-оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов были ранены двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские военные решительно подавили вражескую активность. Объединенные силы продолжают принимать меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - заверили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вильный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

По окрестностям Орехово враг совершил четыре обстрела, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования РФ вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Пивденного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, сегодня днем беспилотник боевиков сбросил осколочную гранату на позиции ООС у Гнутово Донецкой области, в результате взрыва военнослужащий получил ранения.