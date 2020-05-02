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В Житомирской области из-за сжигания сухостоя погибла 79-летняя женщина

Она получила 50% ожогов тела 4 степени.

В Житомирской области из-за сжигания сухостоя погибла 79-летняя женщина
Фото: Николай Чечеткин

В Житомирской области 1 мая произошло три пожара, на одном из которых погибла 79-летняя женщина. Об этом сообщили в ГосЧС.

Трагедия произошла в селе Гремячее Романовского района.

«По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит в полубессознательном состоянии», - говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали «скорую», на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени, спасти ее не удалось.

В ГосЧС добавили, что 1 мая им сообщили также о возгорании сухой травы в селе Кишин Олевского района. Выяснилось, что посреди поля горит сухая трава на площади 1 га. Спасатели справились с возгоранием, не допустив дальнейшего распространения пламени. 

В тот же день с самого утра они тушили возгорание мусора на площади 800 кв. м в Олевске.

Напомним, 13 апреля Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности: с 10-20 до 180-360 необлагаемых минимумов (необлагаемый минимум в Украине составляет 17 гривен). Таким образом за сжигание травы теперь могут оштрафовать не меньше чем на 3 тыс. гривен, а если огонь распространится на лес - 4,6 тыс. гривен и больше.

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