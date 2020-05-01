Как правильно выбрать летнюю резину: 5 лайфхаков

Все водители знают, что условия на дорогах в разное времена года меняются. Чтобы поддерживать уровень безопасности на уровне, нужно на определенное время года подбирать соответствующий тип шин. Но как правильно выбрать летнюю резину? Давайте рассмотрим несколько полезных советов.

На что стоит обратить внимание при выборе летней резине?

Типоразмер. В технической документации к каждому автомобилю производитель прописывает рекомендуемый размер резины, в том числе и летней. Важно правильно подобрать ширину и высоту, так как эти показатели сильно влияют на характеристики, в особенности скоростные, автомобиля.

Качество. Эксплуатационные характеристики очень важны для резины. Ведь если она не выдержит дорогу, то будет очень плохо. Поэтому рекомендуется внимательно проверять качество товара. А еще можно покупать ее у популярных брендов, которые уже доказали качество своего товара.

Отзывы. Рекомендуем почитать отзывы в интернете о той или иной летней резине. Есть специально предназначенные сайты для этого. Но некоторые компании могут купить отзывы. Поэтому лучше спрашивать мнение у реальных людей в реальной жизни. Но стоит учитывать, что их мнение субъективно, а значит, может быть ошибочным.

Вид. Шины различаются по видам, бывают шоссейные, спортивные и всесезонные. Чаще всего приобретают первый вид. Второй предпочитают водители, которые водят автомобиль на высокой скорости. Третий можно использовать в любое время года, но его характеристики несколько хуже, чем только у летних или зимних. Выбирать необходимо, исходя из своих предпочтений.

Индекс нагрузки. Этот показатель говорит о том, какую нагрузку способен выдержать автомобиль на высокой скорости. Соответственно, чем больше людей и вещей вы возите, тем больший индекс нагрузки требуется рассматривать. Так, индекс 70 позволяет перевозить до 335 кг, 95 – 690 кг, а 120 – 1400 кг.

Как выбрать шиномонтаж?

Самостоятельно поменять резину для некоторых водителей не просто. Поэтому рекомендуем обратиться в СТО (станция тех обслуживания). Но как выбрать шиномонтаж в Киеве? Вот несколько параметров, на которые следует обращать внимание при выборе шиномонтажки:

заинтересованность СТО в сотрудничестве с клиентом;

наличие гарантий;

есть возможность следить за ремонтом своей машины;

чистота и порядок внутри заведения;

популярность шиномонтажа, наличие большого количества положительных отзывов.

Очень важно правильно выбрать СТО. Ведь если они не смогут правильно сделать развал схождения – это может привести к аварии во время движения. И это только один вид поломки, который может случиться, из-за некачественной работы сотрудников станции технического обслуживания.

Выводы

Если вы не пользуетесь всесезонными шинами, то каждый сезон вам необходимо менять резину. Сделать это можно самостоятельно или в СТО за деньги. В любом случае важно правильно выбрать летнюю резину, а для этого учитывайте наши советы и рекомендации.