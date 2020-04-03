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На аукционах б/у авто США и Кореи продолжается обвал цен из-за пандемии

На аукционах б/у авто США и Кореи продолжается обвал цен из-за пандемии

С начала марта на вторичном авторынке по всему миру наблюдается значительное падение цен. В среднем цифры упали на 20-30%, в некоторых случаях -- до 50%. Эксперты связывают такую динамику цен со снижением покупательской активности и неопределенностью. Один из крупнейших в Украине импортеров бу авто из США и Кореи Atlantic Express прогнозирует, что такая ситуация будет наблюдаться еще несколько месяцев.

Стоит заметить, что и в обычное время купить б/у авто из США или Кореи - достаточно выгодный ход. На зарубежных аукционах Copart, Manheim и Iaai представлены тысячи интересных автомобилей, которые в зависимости от состояния стоят на 50-60% дешевле аналогов в Украине. К этой сумме следует прибавить стоимость доставки, растаможки, брокерских и других услуг, однако и с ними окончательная цена автомобиля будет в среднем на 30% ниже рыночной цены в Украине. 

Теперь же, когда во всем мире введен карантин и конкуренция на онлайн-торгах сильно ослабла, украинцы получают двойную выгоду. Многие популярные модели Volkswagen, Audi, BMW, Kia, Hyundai и других топовых брендов можно купить в 1,5-2 раза дешевле. 

В Atlantic Express отмечают, что за 17 лет своей работы ни разу не сталкивались с таким быстрым падением цен на аукционах подержанных авто США и Кореи. “Коронавирус оказал на вторичный рынок значительно влияние. Пока длится карантин и люди медлят с покупкой, наблюдается лучшее время для приобретения импортного авто. Совершенно очевидно, что в ближайшем будущем подобного форс-мажора больше не будет”, - говорят представители компании. 

Сравнение цен на авто с пробегом из США и Кореи

Модель

Цена до карантина, $

Цена сейчас, $

Экономия, $

Mercede-benz ML 350 BLUETEC DIESEL

14500-15000

11675

мин. 2825

FORD ESCAPE S 2017

6000

4400

1600

HONDA PILOT EXL 2019

8000-9000

5800

мин. 2200

Chevrolet Equinox

6600-7500

5100

мин. 1500

Nissan Rogue SV 2017

6500

4650

1850

Ford Focus Titanium 2016

3400

2200

1200

Стоит отметить, что пандемия COVID-19 никак не повлияла на процесс пригона авто из США и Кореи в техническом смысле. Клиенты заказывают машины онлайн, а импортеры в штатном режиме доставляют их по воде и суше. Таким образом, у украинцев есть редкий шанс воспользоваться ситуацией и купить импортный автомобиль с выгодой до 50%. 

Компания Atlantic Express оказывает полный сервис по пригону авто. Оставить заявку можно на сайте или по телефонам: (068) 601-02-03, (067) 765-17-76.

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