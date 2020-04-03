На аукционах б/у авто США и Кореи продолжается обвал цен из-за пандемии

С начала марта на вторичном авторынке по всему миру наблюдается значительное падение цен. В среднем цифры упали на 20-30%, в некоторых случаях -- до 50%. Эксперты связывают такую динамику цен со снижением покупательской активности и неопределенностью. Один из крупнейших в Украине импортеров бу авто из США и Кореи Atlantic Express прогнозирует, что такая ситуация будет наблюдаться еще несколько месяцев.

Стоит заметить, что и в обычное время купить б/у авто из США или Кореи - достаточно выгодный ход. На зарубежных аукционах Copart, Manheim и Iaai представлены тысячи интересных автомобилей, которые в зависимости от состояния стоят на 50-60% дешевле аналогов в Украине. К этой сумме следует прибавить стоимость доставки, растаможки, брокерских и других услуг, однако и с ними окончательная цена автомобиля будет в среднем на 30% ниже рыночной цены в Украине.

Теперь же, когда во всем мире введен карантин и конкуренция на онлайн-торгах сильно ослабла, украинцы получают двойную выгоду. Многие популярные модели Volkswagen, Audi, BMW, Kia, Hyundai и других топовых брендов можно купить в 1,5-2 раза дешевле.

В Atlantic Express отмечают, что за 17 лет своей работы ни разу не сталкивались с таким быстрым падением цен на аукционах подержанных авто США и Кореи. “Коронавирус оказал на вторичный рынок значительно влияние. Пока длится карантин и люди медлят с покупкой, наблюдается лучшее время для приобретения импортного авто. Совершенно очевидно, что в ближайшем будущем подобного форс-мажора больше не будет”, - говорят представители компании.

Сравнение цен на авто с пробегом из США и Кореи

Модель Цена до карантина, $ Цена сейчас, $ Экономия, $ Mercede-benz ML 350 BLUETEC DIESEL 14500-15000 11675 мин. 2825 FORD ESCAPE S 2017 6000 4400 1600 HONDA PILOT EXL 2019 8000-9000 5800 мин. 2200 Chevrolet Equinox 6600-7500 5100 мин. 1500 Nissan Rogue SV 2017 6500 4650 1850 Ford Focus Titanium 2016 3400 2200 1200

Стоит отметить, что пандемия COVID-19 никак не повлияла на процесс пригона авто из США и Кореи в техническом смысле. Клиенты заказывают машины онлайн, а импортеры в штатном режиме доставляют их по воде и суше. Таким образом, у украинцев есть редкий шанс воспользоваться ситуацией и купить импортный автомобиль с выгодой до 50%.

Компания Atlantic Express оказывает полный сервис по пригону авто. Оставить заявку можно на сайте или по телефонам: (068) 601-02-03, (067) 765-17-76.