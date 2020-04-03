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Трансляция круглого стола "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?"

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Трансляция круглого стола "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?"
Фото: Макс Левин

Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол: "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?" Трансляцию смотрите по ссылке. В комментариях к трансляции можно задать вопросы спикерам.

Вопросы к обсуждению:

  1. Рынок земли открыт: какие принципиальные изменения произошли, кого они касаются в первую очередь.
  2. Анализ механизма продажи земли, предусмотренного законом: насколько прозрачной и понятной является процедура передачи земли в собственность?
  3. Защищает ли закон от земельных спекуляций, учитывает ли коррупционные риски?
  4. Предполагает ли открытие рынка земли возможность для создания благоприятного инвестиционного климата в Украине?
  5. Влияние экономического кризиса на рынок земли.

Участники круглого стола:

  • Николай Сольский, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Вадим Ивченко, народный депутат Украины (фракция «Батькивщина»), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Алексей Мушак, активист земельной реформы, народный депутат ВРУ VIII созыва.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

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