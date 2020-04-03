Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол: "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?" Трансляцию смотрите по ссылке. В комментариях к трансляции можно задать вопросы спикерам.
Вопросы к обсуждению:
- Рынок земли открыт: какие принципиальные изменения произошли, кого они касаются в первую очередь.
- Анализ механизма продажи земли, предусмотренного законом: насколько прозрачной и понятной является процедура передачи земли в собственность?
- Защищает ли закон от земельных спекуляций, учитывает ли коррупционные риски?
- Предполагает ли открытие рынка земли возможность для создания благоприятного инвестиционного климата в Украине?
- Влияние экономического кризиса на рынок земли.
Участники круглого стола:
- Николай Сольский, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
- Вадим Ивченко, народный депутат Украины (фракция «Батькивщина»), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
- Алексей Мушак, активист земельной реформы, народный депутат ВРУ VIII созыва.
Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.