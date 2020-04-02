Нацбанк вернулся на валютный рынок и купил $34 млн

Национальный банк купил на межбанке 34 млн долларов в четверг, 2 апреля.

Об этом сообщает пресс-центр регулятора в фейсбуке.

"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили 34 млн долларов. Ситуация способствовала этому - предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5", - говорится в сообщении.

Относительно наличного рынка, то 2 апреля Нацбанк провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный и "в полном объеме удовлетворили заявки 11 банков на сумму 241,5 млн долл. США".

"В ближайшее время эти наличные средства окажутся в банковских отделениях и пойдут на удовлетворение отложенного спроса граждан", - отмечается в сообщении.

Регулятор добавил, что курс не фиксирует, а также не планирует вводить валютные ограничения.

Отметим, что накануне, 1 апреля, Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок.

30 марта регулятор в очередной раз констатировал падение спроса на иностранную валюту.