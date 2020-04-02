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Нацбанк перечислил в госбюджет 42,72 млрд грн годовой прибыли

Таким образом регулятор помогает правительству в преодолении эпидемии коронавируса.

Национальный банк Украины в среду, 1 апреля, перечислил 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год в государственный бюджет.

Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

"В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что таким образом регулятор помогает правительству в преодолении эпидемии коронавируса в стране.

Напомним, совет НБУ на заседании 31 марта утвердил перечисление 42,7 млрд грн прибыли центробанка за 2019 год в госбюджет, что на 2 млрд грн, или 4,4% больше запланированного объема.

Ранее сообщалось, что госбюджет за первый квартал недополучил почти 28 млрд.

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