"Нафтогаз" уволил директора газового бизнеса

"Нафтогаз" уволил Андрея Фаворова с должности директора по интегрированному газовому бизнесу.

Об этом говорится на сайте компании.

Это связано с разделением газового бизнеса на два дивизиона - по добыче и коммерческой деятельности.

При этом в "Нафтогазе" заявили, что довольны "ярким и результативным сотрудничеством" с Фаворовым.

"Под руководством Андрея Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, внедрил оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы. Благодаря этой работе Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 с рекордными запасами газа за последние 10 лет. Это усилило позицию Нафтогаза в переговорах с Газпромом по транзиту, которые завершились для страны успешно. Команда Андрея Фаворова осуществила большую работу по поиску новых направлений развития украинской газодобычи, в том числе, освоение сверхглубоких горизонтов, залежей газа плотных пород, Черноморского шельфа", - сказано в сообщении.

Временно исполняющим обязанности генерального директора "Укргаздобычи" вместо Фаворова стал первый заместитель Александр Романюк.

Напомним, что Андрей Фаворов до прихода в "Нафтогаз" был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ), а еще раньше работал коммерческим директором ДТЭК.