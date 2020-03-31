Минздрав прописал условия работы продуктовых рынков во время карантина

Разрешается один покупатель на 20 кв. м торговой площади.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко 30 марта издал постановление, где прописаны условия работы продуктовых рынков во время карантина.

Документ обнародован на сайте Минздрава.

В нем говорится, что органам исполнительной власти, органам местного самоуправления разрешается открыть рынки, но при соблюдении ряда условий:

Рынок должен иметь зарегистрированного оператора. На рынке должно быть не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади. Расстояние между покупателями в очередях - не менее 1,5 метра. Персонал и покупатели должны носить маски. Должны соблюдаться противоэпидемическе меры. Для рынков выходного дня расстояние между торговыми местами - не меньше 3 метров.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи, ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочного материала. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов, работа СТО и ремонтных мастерских.