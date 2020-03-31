В комментариях к трансляции можно задать вопросы спикерам.

LB.ua ведет трансляцию онлайн круглого стола: «Экономический кризис в Украине и мире. Основные сценарии и последствия».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

Мировой экономический кризис. Последствия для Украины. Влияние карантина из-за распространения коронавирусной инфекции на экономику Украины. Кто пострадает больше всего? Падение стоимости энергоносителей: плюсы и минусы для Украины. Чего Украине ждать от МВФ? Политика НБУ в кризисных условиях и курс гривны.

Участники круглого стола:

Дмитрий Наталуха, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;

Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

В комментариях к трансляции можно задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.