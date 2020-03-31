Зачем нам две сим-карты в эпоху смартфонов?

Я сам решаю, услугами какого сотового оператора пользоваться. Так думает, наверное, большинство абонентов. Но на деле наш выбор ограничен другими факторами. И операторами.

Фото: EPA/UPG

Мобильный трал

Как правило, мы покупаем сим-карту компании, обслуживающей наших родных и друзей, или нам ее дают на работе. Потому что так все хотят сэкономить: выбрать бесплатные внутрисетевые звонки родственникам и друзьям – и не ограничивать себя в общении. А на стоимость разговоров с абонентами других сетей иногда можно вообще внимания не обращать – все знакомые все равно используют одного оператора. Да и традиционно в нашем городе или селе часто считается, что покрытие лучше у какого-то одного оператора, или сим-карты в продаже одного цвета преобладают - такое нередко бывает в небольших населённых пунктах.

С первого взгляда, ничего страшного тут нет. И, вроде, конкуренция налицо - кто предложил ниже абонплату, тот и выиграл. Но на самом деле здесь имеем дело с таким себе скрытым ограничением звонков на другие сети. И если в нормальных рыночных условиях, когда абонент может легко поменять оператора, такие действия не запрещены, то при наличии единственного (монопольного) поставщика, это мешает экономическому развитию и имеет негативное влияние на развитие бизнеса.

В конечном итоге теряют потребители услуг связи, потому что у "местечковой монополии" нет стимула бороться за клиента. Она просто собирает абонентов, словно тралом.

Где быстрее оператор поставит новую базовую станцию - в городе, где ему наступают на пятки конкуренты, или в селе, исторически пользующемся только его предложением? - Пять лет выходили в эфир возле придорожного кафе, где пробивает сигнал - еще пару лет подождут.

А зачем расширять присутствие в регионе, где люди годами сидят на другой сети? - Лучше вложу средства в улучшение услуг в "своей" вотчине.

Как неродной

Сотовые операторы по-своему поясняют разницу в стоимости минуты разговора для своих абонентов в разных областях. "Региональные особенности тарифов зависят от особенностей той или другой области Украины. Например, во Львове абоненты практически не звонят на другие сети. В то же время в Восточной Украине абоненты намного чаще общаются с абонентами других операторов", - находим на сайте лидера рынка.

То есть корень проблемы лежит в стоимости соединения между операторами? Ставки интерконнекта устанавливаются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) с 2010 года. С февраля 2011 года стоимость терминации - приема звонка составляла 36 копеек за минуту без НДС. На сегодня она снижена до 12 копеек при себестоимости, как пишут СМИ, 5-7 копеек. То есть маржа составляет примерно 100%. Почему же компании взимают за звонки "за пределы родной сети" в тарифах, предлагаемых на их сайтах, и 60 копеек, и 1,5 грн, то есть до 30 раз больше себестоимости? Деньги нужны? Или может так проще удерживать абонентов?

Регулятор устанавливает только тарифы для расчетов между компаниями. На розничные цены он не влияет. Тут может помочь Антимонопольный комитет. Хотя прошлый опыт показывает, что защитники конкуренции не очень хотят разбираться в хитросплетениях телекоммуникационного рынка.

Нескучный life

Главным бойцом за равные права на рынке мобильной связи является компания lifecell - самая маленькая из большой тройки. Понятно, что возмутитель спокойствия борется, в первую очередь, за свои доходы, а не за права потребителей - это же бизнес, а не общественная организация. Но на данном историческом этапе эти интересы совпадают. Как показала история с внедрением MNP, например, "желтые" наибольше "топили" за запуск этой услуги. Они же в прошлом году первыми стали предлагать в своих тарифах 1500 минут сразу на все сети - прививать абоненту чувство свободы звонков. Это достаточно смелый шаг. Но lifecell, который работает все еще без прибыли, на него пошёл - вот она мотивирующая сила конкуренции.

Двум крупнейшим компаниям мобильной связи, каждый из которых обслуживает примерно втрое больше абонентов, лишние движения на рынке ни к чему. Важнее удерживать статус-кво. И в тарифной политике стоимости звонком на другие сети, похоже, в том числе.

Несколько лет оператор с турецкими корнями боролся против региональных тарифов. Практически на каждой конференции, где это было уместно, представители компании рассказывали о барьерах для вхождения на региональные рынки. Но понимания в АМКУ тема, почему-то, не нашла.

Как известно, рынок часто следует за лидером. В итоге сегодня lifecell начал использовать ту же порочную практику. Цена непонимания защитников конкуренции. Так что теперь региональные тарифы есть у всех. Хотя их и стало меньше, чем раньше.

За поребриком

Нельзя сказать, что Украина отстающая в деле выравнивания расценок на звонки между разными сетями. В Кыргызстане, например, правила межсетевого взаимодействия не менялись с 2008 года. В результате местным абонентам иногда дешевле позвонить в соседний Казахстан, чем на номер другого оператора у себя в стране. Только в 2018 году Государственное агентство антимонопольного регулирования дало предписание отрасли о поэтапном снижении стоимости межсетевых звонков. Процесс стартовал с 2019 года.

При чем там ситуация прямо противоположная Украине. Застрельщиком выступает как раз конкурентное ведомство, тогда как отраслевой регулятор - Государственный комитет информационных технологий и связи не очень активен. Проблема обсуждается с госкомитетом несколько лет. А проект постановления правительства об утверждении правил межсетевого соединения для снижения ставок интерконнекта только вынесен на общественное обсуждение в октябре 2019 года. Судьба его не известна.

Коль крупнейший украинский оператор имеет российские корни, стоит обратить внимание и на опыт РФ. После вмешательства Федеральной антимонопольной службы в 2018 году мобильные операторы там снизили стоимость межсетевых услуг в 2 - 10 раз. Дело победило в конкурсе Всемирного банка и Международной конкурентной сети. Экономия абонентов оценивалась почти в 100 млн долл. в год.

Мобильщики опасались снижения доходов, но в итоге даже выиграли от увеличения трафика. Поступления от интерконнекта составляли 2-3% выручки, что быстро перекрыли за счет мобильного Интернета. А с июня 2019 года в РФ даже национальний роуминг отменен законом.

С июня 2017 года нет роуминга в ЕС. Отказаться от него хотят и в Евразийском экономическом союзе, в который входит Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

В Азербайджане ситуация с терминацией тоже понятна. При стоимости завершения звонка в 0,02 маната (около 0,32 грн), тариф Bakcell, нового владельца Vodafone Украина, внутри сети составляет 0,04 маната на другие сети - 0,06 маната. То есть втрое больше ставки интерконнекта - но не в 30 же раз, как в Украине. К слову, в ЕС практика такой разницы в стоимости звонков внутри сети и во вне, скорее всего, была бы признана антиконкурентной. Там действуют очень чёткие требования к тарифам на интерконнект: недискриминационность, рациональность и прозрачность, объективные критерии расчета.

Продлить кайф

Потребители в Украине должны получить реальное право свободно выбирать мобильного оператора. Да, регулятор собирается наконец-то упростить слишком сложную процедуру MNP. Но другие-то барьеры еще остаются.

Только в таком случае у компаний связи появляется страх потерять клиента. Тогда начнут чаще задумываться, что же такого интересного предложить абонентам, чтобы удержать их. И у ж точно будут готовы инвестировать и в новые технологии, и в сервисы, и в сеть.

А что ещё важнее – операторы семь раз подумают, продолжать ли использовать бесконечные маркетинговые практики: переводить клиентов полупринудетельно на более дорогие тарифы, сокращать длительность месяца до 28 дней для припейда (а таких в стране более 90% абонентов), придумывать другие мелкие пакости для удержавния или усложнения перехода к конкуренту.

Тогда и прикратятся жалобы "мобильного бизнеса", что в Украине очень дешёвая связь. Ведь чек на абонента у хорошего оператора может вырасти вдвое, когда украинцы начнут отказываться от двух симок. А с деньгами и качество связи повысится. Круг замкнется. Как быстро это произойдёт, как и прежде, зависит от НКРСИ и АМКУ.