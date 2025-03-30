Окупанти завдали ударів “шахедами” по Харкову, пошкоджено будівлю військового шпиталю (оновлено)

За останніми даними, 2 людини загинули й 35 постраждали. Є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

У суботу, 29 березня, близько 21:00 окупанти завдали низки ударів “шахедами” по Харкову. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлення. Станом на 11:00 30 березня відомо РФ випустила 7 "Шахедів" по Харкову: кількість постраждалих зросла до 35, серед них 5 дітей. 13 людей у лікарні, одна дівчина-підліток – у важкому стані.

Оновлено, 23:29. Як повідомив Ігор Терехов, кількість постраждалих зросла до 27. Крім того, 2 людини загинули. Зі свого боку, Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих пʼятеро дітей від 5 до 17 років. Троє - наразі в лікарнях, двом дітям медики надали допомогу на місці.

Оновлено, 22:59. Генштаб уточнив, що ввечері 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу “Shahed” пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну.

Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя.

Оновлено, 22:40. Мер міста Ігор Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла до 19. Пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, палають приватні автомобілі і гаражі.

Оновлено, 22:22. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 15. Десятеро людей шпиталізовані, серед них - двоє дітей. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Оновлено, 21:47. Кількість постраждалих збільшилась до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий.

“Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину - двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання”, – написав Синєгубов.

Згодом стався ще один удар - у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучання.

"У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений", - повідомив Синєгубов.