ГУР: на Херсонщині партизани спалили російський РЕБ "Лорандит"

На ТОТ Херсонської області рух опору в ніч на 29 березня знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби "Лорандит".

Про це повідомляє ГУР МО.

В ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ "Лорандит".

Російські загарбники використовують "Лорандит" для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки.

Як зазначають у розвідці, втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора.