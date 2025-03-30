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ГУР: на Херсонщині партизани спалили російський РЕБ "Лорандит"

Втрата росіянами комплексу РЕБ послаблює спроможності ворога.

ГУР: на Херсонщині партизани спалили російський РЕБ "Лорандит"
Фото: ГУР МО

На ТОТ Херсонської області рух опору в ніч на 29 березня знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби "Лорандит".

Про це повідомляє ГУР МО.

В ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ "Лорандит".

Російські загарбники використовують "Лорандит" для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки.

Як зазначають у розвідці, втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора.

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