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Російська армія здійснила понад 3600 обстрілів по лінії фронту та житлових секторах Донеччини

Під ворожим вогнем перебували міста Лиман, Покровськ, Родинське, Торецьк, селище Олексієво-Дружківка, село Шандриголове.

Російська армія здійснила понад 3600 обстрілів по лінії фронту та житлових секторах Донеччини
обстріл Донеччини
Фото: Національна поліція України

Упродовж доби російська армія здійснила 3 683 обстріли по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Через російські обстріли руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти, з них 29 житлових будинків.

У Родинському окупанти вдарили FPV-дроном по поштовій вантажівці – поранили цивільну особу, пошкодили транспорт.

По Покровську ворог бив бомбами «ФАБ-250» та артилерією – пошкоджено 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки.

На Олексієво-Дружківку росія кинула дві бомби «ФАБ-250» - пошкоджено 23 приватних будинки, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

У Лимані внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» - пошкоджено 2 приватних будинки.

Крім того, сьогодні о 5 ранку війська РФ завдали удару по Слов’янську, інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило.

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