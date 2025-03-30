Російська армія здійснила понад 3600 обстрілів по лінії фронту та житлових секторах Донеччини

Упродовж доби російська армія здійснила 3 683 обстріли по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Через російські обстріли руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти, з них 29 житлових будинків.

У Родинському окупанти вдарили FPV-дроном по поштовій вантажівці – поранили цивільну особу, пошкодили транспорт.

По Покровську ворог бив бомбами «ФАБ-250» та артилерією – пошкоджено 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки.

На Олексієво-Дружківку росія кинула дві бомби «ФАБ-250» - пошкоджено 23 приватних будинки, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

У Лимані внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» - пошкоджено 2 приватних будинки.

Крім того, сьогодні о 5 ранку війська РФ завдали удару по Слов’янську, інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило.