Російська армія здійснила понад 3600 обстрілів по лінії фронту та житлових секторах Донеччини

Упродовж доби російська армія здійснила 3 683 обстріли по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Через російські обстріли руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти, з них 29 житлових будинків.
У Родинському окупанти вдарили FPV-дроном по поштовій вантажівці – поранили цивільну особу, пошкодили транспорт.
По Покровську ворог бив бомбами «ФАБ-250» та артилерією – пошкоджено 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки.
На Олексієво-Дружківку росія кинула дві бомби «ФАБ-250» - пошкоджено 23 приватних будинки, цивільне авто, критичну інфраструктуру.
У Лимані внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» - пошкоджено 2 приватних будинки.
Крім того, сьогодні о 5 ранку війська РФ завдали удару по Слов’янську, інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило.