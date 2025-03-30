Окупанти здійснили понад 40 обстрілів прикордоння Сумщини, є постраждала

Ворожих обстрілів зазнали Сумська, Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади. Середино-Будська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів), FPV-дроном (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Краснопільська громада: здійснено пуски КАБ (15 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа. Юнаківська громада: завдано удари FPV-дронами (7 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), артобстріл (3 вибухи). Миропільська громада: зафіксовано пуски КАБ (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (10 вибухів). Сумська громада: відбувся пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Садівська громада: ворог атакував БпЛА (5 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватних будинки, нежитлове приміщення. Хотінська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Про це інформує Сумська ОВА.

Під обстрілами РФ опинилися вісім громад Сумської області.

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