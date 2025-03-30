Окупанти здійснили понад 40 обстрілів прикордоння Сумщини, є постраждала

Вночі та зранку 30 березня росіяни здійснили 44 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи.
Про це інформує Сумська ОВА.
Ворожих обстрілів зазнали Сумська, Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади. Середино-Будська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів), FPV-дроном (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Краснопільська громада: здійснено пуски КАБ (15 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа. Юнаківська громада: завдано удари FPV-дронами (7 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), артобстріл (3 вибухи). Миропільська громада: зафіксовано пуски КАБ (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (10 вибухів). Сумська громада: відбувся пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Садівська громада: ворог атакував БпЛА (5 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватних будинки, нежитлове приміщення. Хотінська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
- Протягом минулої доби росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще одна зазнала поранень.