На Полтавщині уламки "шахеда" пошкодили будівлю дитячого табору

Уночі 30 березня російська армія атакувала Полтавську область ударними безпілотниками. По ворожих цілях працювала ППО.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Ворог вчергове намагався атакувати Полтавщину. Вночі по ворожих цілях в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків у Полтавському районі було зафіксовано загоряння сухої трави на відкритій місцевості", — каже він.

Також уламки пошкодили покрівлю та скління приватного будинку. Незначних пошкоджень зазнала адміністративна будівля дитячого табору та лінія електропередач.

Через це без світла залишилися 16 абонентів. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Через подію легких травм зазнала жінка, якій медики надали допомогу на місці.