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Росіяни атакували передмістя Херсона, постраждала літня жінка

Окупанти скинули на жительку Антонівки вибухівку.

Росіяни атакували передмістя Херсона, постраждала літня жінка
Фото: Google Maps

У неділю, 30 березня, російський дрон атакував цивільну жительку Антонівки у передмісті Херсона. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 6:15 російські окупаційні війська скинули вибухівку з БпЛА на жительку Антонівки. 60-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови, тулуба, руки та ніг", — ідеться у повідомленні. 

Потерпіла перебуває у важкому стані, її госпіталізували. Лікарі проводять додаткові обстеження та надають їй всю необхідну допомогу.

  • Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 28 населених пунктів Херсонщини. Четверо людей зазнали поранень.
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