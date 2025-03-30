Росіяни атакували передмістя Херсона, постраждала літня жінка

У неділю, 30 березня, російський дрон атакував цивільну жительку Антонівки у передмісті Херсона.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 6:15 російські окупаційні війська скинули вибухівку з БпЛА на жительку Антонівки. 60-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови, тулуба, руки та ніг", — ідеться у повідомленні.

Потерпіла перебуває у важкому стані, її госпіталізували. Лікарі проводять додаткові обстеження та надають їй всю необхідну допомогу.