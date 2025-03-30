Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали четверо людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 28 населених пунктів Херсонщини.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА олександр Прокудін.
Російські військові упродовж доби били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
- У Новобериславі на Херсонщині російський безпілотник атакував 84-річного чоловіка.