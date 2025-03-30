Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали четверо людей

Російські військові упродовж доби били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 28 населених пунктів Херсонщини.

Окупанти били по соціальній і критичній інфраструктурі.

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