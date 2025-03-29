Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг, є постраждалі (оновлено)

Російська армія у суботу, 29 березня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Оновлення. За інформацією Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу у Кривому Розі поранення отримали семеро людей. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Оновлення. Відомо вже про 5 постраждалих у Кривому Розі. Всі в стані середньої тяжкості. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", — ідеться у повідомленні.

Очільник ОВА Сергій Лисак також підтвердив вибухи у Кривому Розі. Попередньо відомо, про постраждалу. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

"Всю інформацію уточнюємо", каже Лисак.