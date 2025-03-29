Єдиний внесок за цивільних полонених сплачуватиметься з дня позбавлення особистої свободи і протягом 6-ти місяців після звільнення людини.

Цивільним українцям період їхнього перебування у полоні зараховуватиметься у страховий стаж.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

"За час російсько-української війни країна-агресор, на жаль, захопила і продовжує утримувати у себе багатьох полонених, серед них – не тільки військовослужбовці, а й цивільні українці. Декому довелось перебувати в полоні місяці, а декому – роки", – прокоментували у міністерстві.

Оскільки через це цивільні українці втрачають можливість набути страховий стаж, а це в подальшому може негативно позначитись на розмірі їхньої пенсії та набутті права на пенсію, Мінсоцполітики напрацювало законопроєкт, який вирішує цю проблему. Його прийняла Верховна Рада та підписав президент.

Документ врегульовує питання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за цивільних українців, які перебувають в полоні, з державного бюджету. Платником ЄСВ за полонених цивільних українців виступатиме Пенсійний фонд України. Єдиний внесок за цивільних полонених сплачуватиметься з дня позбавлення особистої свободи і протягом 6-ти місяців після звільнення людини.

Таким чином запрацює нова норма законодавства про зарахування періоду перебування людини в російському полоні до страхового стажу, а звільнені з полону українці зможуть розраховуватимуть на зароблену пенсію.