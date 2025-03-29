Сибіга: атаки РФ по житлових кварталах — відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану атаку РФ по Дніпру і назвав терор Росії відповіддю Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню.
Про це очільник українського МЗС заявив у мережі "Х"
"Знову атакують житлові квартали. Це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню: більше воєнних злочинів і нападів на мирне населення", — ідеться у повідомленні.
- Учора ввечері російські війська завдали масованого удару "шахедами" по житловим кварталам Дніпра. Загинули четверо людей, 21 дістали поранення.
- У суботу, 29 березня, росіяни вдарили балістикою по Кривому Розі. Семеро людей зазнали поранень.