Сибіга: атаки РФ по житлових кварталах — відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану атаку РФ по Дніпру і назвав терор Росії відповіддю Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню.

Про це очільник українського МЗС заявив у мережі "Х"

"Знову атакують житлові квартали. Це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню: більше воєнних злочинів і нападів на мирне населення", — ідеться у повідомленні.