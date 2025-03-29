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Сибіга: атаки РФ по житлових кварталах — відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню

Росія не припиняє терор щодо українського населення.

Сибіга: атаки РФ по житлових кварталах — відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану атаку РФ по Дніпру і назвав терор Росії відповіддю Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню.

Про це очільник українського МЗС заявив у мережі "Х"

"Знову атакують житлові квартали. Це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню: більше воєнних злочинів і нападів на мирне населення", — ідеться у повідомленні.

  • Учора ввечері російські війська завдали масованого удару "шахедами" по житловим кварталам Дніпра. Загинули четверо людей, 21 дістали поранення.
  • У суботу, 29 березня, росіяни вдарили балістикою по Кривому Розі. Семеро людей зазнали поранень.
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