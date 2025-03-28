Дуда обговорить із прем’єркою Італії збільшення витрат на оборону

Президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні проводять 28 березня переговори.

Як повідомила канцелярія польського президента, лідери говоритимуть про військові питання.

Також ітиметься про пропозицію збільшити витрати на оборону в країнах НАТО до щонайменше 3% від ВВП і питання безпеки.