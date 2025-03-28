Дуда обговорить із прем’єркою Італії збільшення витрат на оборону

Президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні проводять 28 березня переговори.
Як повідомила канцелярія польського президента, лідери говоритимуть про військові питання.
Також ітиметься про пропозицію збільшити витрати на оборону в країнах НАТО до щонайменше 3% від ВВП і питання безпеки.
- Італія наразі витрачає менше 2% ВВП на оборону, як того вимагає НАТО. Польща навпаки – наполягає на тому, аби ЄС озброювався, зважаючи на війну в Україні і безпекові питання.
- Також Мелоні відхилила оборонний план ЄС на 800 мільярдів євро, який проштовхує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Крім того, глава італійського уряду не підтримала відправлення військового контингенту європейців в Україну.