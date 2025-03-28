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Дуда обговорить із прем’єркою Італії збільшення витрат на оборону

Також лідери говоритимуть про військові питання.

Дуда обговорить із прем’єркою Італії збільшення витрат на оборону
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні проводять 28 березня переговори.

Як повідомила канцелярія польського президента, лідери говоритимуть про військові питання.

Також ітиметься про пропозицію збільшити витрати на оборону в країнах НАТО до щонайменше 3% від ВВП і питання безпеки.

  • Італія наразі витрачає менше 2% ВВП на оборону, як того вимагає НАТО. Польща навпаки – наполягає на тому, аби ЄС озброювався, зважаючи на війну в Україні і безпекові питання.
  • Також Мелоні відхилила оборонний план ЄС на 800 мільярдів євро, який проштовхує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
  • Крім того, глава італійського уряду не підтримала відправлення військового контингенту європейців в Україну.
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