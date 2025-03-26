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Україна та ЄС посилюють контроль за ефективним використанням фінансової допомоги

Мінфін та Аудиторська рада Ukraine Facility підписали меморандум.

Україна та ЄС посилюють контроль за ефективним використанням фінансової допомоги
​Мінфін та Аудиторська рада Ukraine Facility підписали меморандум.
Фото: Міністерство фінансів України

Сьогодні, 26 березня, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Києві з Головою Аудиторської ради Ukraine Facility Мареком Белкою, заступником Голови Хайсом де Врісом, а також членом Ради Гуннаром Вельцгольцем.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міністерства, сторони підписали меморандум, метою якого є створення основи для співробітництва між Мінфіном та Аудиторською радою. 

Це дозволить зміцнити систему фінансового управління та контролю, а також прозорість у реалізації Ukraine Facility, зокрема, через обмін інформацією, звітами та іншими документами, а також тісний діалог між інституціями.

"З лютого 2022 року Україна отримала значний рівень бюджетної підтримки, зокрема від ЄС, що є свідченням  солідарності міжнародної спільноти з нашою державою та довіри до Уряду України. Прозорість та підзвітність у використанні коштів донорів – ключовий актив у нашій співпраці. Мінфін залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами для посилення ефективності використання допомоги”, – прокоментував український міністр. 

  • Європейська Комісія створила Аудиторську раду у червні 2024 року. Вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія – забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility у співпраці з Урядом України. Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024-2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка – 38,27 млрд євро.
  • У лютому 2025 року Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління. 
  • Від України відповідальним за аудит виконання Плану України для реалізації інструменту Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів.
  • За 2024 рік у межах програми Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро. Найближчими днями Україна очікує наступний транш у розмірі 3,5 млрд євро. 
  • 17 березня Рада Європейського Союзу схвалила третій транш для України в рамках програми Ukraine Facility. Розмір допомоги складає майже 3,5 млрд євро.
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