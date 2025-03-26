Україна та ЄС посилюють контроль за ефективним використанням фінансової допомоги

Сьогодні, 26 березня, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Києві з Головою Аудиторської ради Ukraine Facility Мареком Белкою, заступником Голови Хайсом де Врісом, а також членом Ради Гуннаром Вельцгольцем.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міністерства, сторони підписали меморандум, метою якого є створення основи для співробітництва між Мінфіном та Аудиторською радою.

Це дозволить зміцнити систему фінансового управління та контролю, а також прозорість у реалізації Ukraine Facility, зокрема, через обмін інформацією, звітами та іншими документами, а також тісний діалог між інституціями.

"З лютого 2022 року Україна отримала значний рівень бюджетної підтримки, зокрема від ЄС, що є свідченням солідарності міжнародної спільноти з нашою державою та довіри до Уряду України. Прозорість та підзвітність у використанні коштів донорів – ключовий актив у нашій співпраці. Мінфін залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами для посилення ефективності використання допомоги”, – прокоментував український міністр.