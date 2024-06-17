Єврокомісія утворює аудиторську раду, яка контролюватиме використання 50 млрд євро Україною

Цей орган зобов'язали щонайменше шість разів відвідувати щороку Україну для перевірок.

Європейська комісія розпорядилася утворити аудиторську раду для підвищення ефективності управління коштами, виділеними для України, а також для контролю за їх використанням.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті ЄС.

Аудитори також запобігатимуть махінаціями, корупції та виявлятимуть конфлікт інтересів при освоєнні допомоги.

Ця ревізійна комісія діятиме до 30 квітня 2028 року. Вона працюватиме у Брюсселі і складатиметься із трьох осіб, які мають досвід у сфері аудиту. Крім цього, секретаріат ради базуватиметься у Києві. Аудиторів зобов'язали щонайменше шість разів відвідувати щороку Україну для виконання своїх обов'язків.

Також щороку у Брюсселі проводитимуть не менш, ніж шість засідань аудиторської ради, на яких обговорюватимуть результати перевірок. Голова ради може при необхідності скликати додаткові засідання.

У роботі ради можуть брати участь також спостерігачі від країн, які складають внески до фонду з підтримки України.

Серед завдань аудиторської ради:

постійно моніторити системи управління та контролювати Україну щодо використання фінансування ЄС у межах Фонду та сигналізувати про будь-які системні проблеми чи потенційні слабкості цих систем;

має право запитувати інформацію та звертатися до компетентних органів та здійснювати у будь-який час власні перевірки процедур і витрат коштів. Підсумкові звіти повинні, залежно від обставин, містити рекомендації для України щодо покращення її системи управління та контролю;

звітувати з періодичністю не менше одного звіту кожні 3 місяці. У цих звітах має бути подана думка щодо ефективності української системи управління та контролю за коштами. Інформація, яку аудитори отримали або дізналися про будь-які виявлені випадки неправильного управління допомогою, має бути негайно передана Єврокомісії.

ухвалювати рекомендації Україні у всіх випадках, коли виконавчі органи не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення, виправлення, розслідування та переслідування шахрайства, корупції, конфлікту інтересів та порушень, які впливають або серйозно ризикують вплинути на раціональне фінансове управління коштами.

запитувати допомогу України в отриманні інформації та документів, включаючи будь-які електронні дані, і просити Київ вжити всіх необхідних заходів для полегшення роботи осіб, яким доручено проводити перевірки.

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки відбудови та модернізації України від Євросоюзу протягом 2024-2027 рр. На неї ЄС передбачив 50 млрд євро.