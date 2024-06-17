​Лідери ЄС планують залишити на посаді президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Її кандидатуру мають підтримати під час приватної вечері у Брюсселі 17 червня.

Лідери Євросоюзу хочуть залишити на посаді президентки Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, передає "Європейська правда" з посиланням на FT.

Кандидатуру фон дер Ляєн мають підтримати на приватній вечері у Брюсселі 17 червня. Це буде прояв політичної підтримки, а формальне затвердження її кандидатури відбудеться згодом цього місяця. Офіційний саміт у ЄС пройде 27-28 червня, на якому досягнуть остаточної угоди. А парламентське голосування щодо наступного глави Єврокомісії заплановане на тиждень після 15 липня.

FT зазначає, що лідери блоку не хочуть змін у той період, коли в Україні триває війна, напружені відносини із Китаєм, а в ключових держава - політична невизначеність.

Також на вечері, яка є закритим заходом, обговорять кандидатури керівників зовнішньополітичного відомства, яким нині управляє Жозеп Боррель, а також Євроради, президентом якого поки що є Шарль Мішель.

Замість Борреля можуть обрати експрем'єра Португалії Антоніу Кошту, а замість Мішеля - главу естонського уряду Каю Каллас. Але ці кандидатури - не однозначні, як у випадку з Урсулою фон дер Ляєн.