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У Румунії потрапив в аварію рейсовий автобус з 57 українцями, постраждали діти

Чотирьох осіб госпіталізували.

У Румунії потрапив в аварію рейсовий автобус з 57 українцями, постраждали діти
Фото: Відкриті джерела

У Румунії в аварію потрапив рейсовий автобус з 57 українцями, 42 пасажири ‒ неповнолітні.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Digi24.

Аварія сталася у ніч на понеділок, чотирьох осіб – двох дорослих і двох дітей – доправили до лікарні. 

За інформацією інспекції з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася між містами Таріверде та Бая, на залізничному переїзді.

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На місце події направили кілька пожежних бригад та бригад швидкої допомоги.

“В автобусі перебувало 57 громадян України – 42 неповнолітніх та 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих та 13 дітей) потребують медичної допомоги. Рух перекрито в обох напрямках”, – заявили інспектори.

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