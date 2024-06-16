Україна отримає від Канади понад $38 млн допомоги (доповнено)

Також кошти спрямують на безпеку і надійну роботу ядерних об’єктів.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року

Канада виділить Україні понад 38 млн доларів, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про підтримку зусиль із заміни пошкодженого енергетичного обладнання та української інфраструктури.

$10,9 млн скерують на підтримку вразливих дітей, молодь із групи ризику та реінтеграцію переміщених дітей, які повертаються до України. За ці кошти мають намір покращити послуги із захисту дітей і варіанти сімейного догляду. Також передбачено доступ до правосуддя для жертв воєнних злочинів, підвищення поінформованості родин і громадянського суспільства щодо процесу пошуку зниклих безвісти тощо.

$14,5 млн виділять на підтримку термінових заходів із заміни пошкодженого обстрілами енергетичного обладнання та інфраструктури.

$11,2 млн Канада інвестує у Міжнародний валютний фонд. Це для технічної допомоги і навчання, необхідних для економічних реформ і вступу до ЄС, а також на потреби з розмінування.

$1,5 млн спрямують на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через МАГАТЕ.