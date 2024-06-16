У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
ГоловнаСвіт

Україна отримає від Канади понад $38 млн допомоги (доповнено)

Також кошти спрямують на безпеку і надійну роботу ядерних об’єктів.

Україна отримає від Канади понад $38 млн допомоги (доповнено)
Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER

Канада виділить Україні понад 38 млн доларів, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про підтримку зусиль із заміни пошкодженого енергетичного обладнання та української інфраструктури.

$10,9 млн скерують на підтримку вразливих дітей, молодь із групи ризику та реінтеграцію переміщених дітей, які повертаються до України. За ці кошти мають намір покращити послуги із захисту дітей і варіанти сімейного догляду. Також передбачено доступ до правосуддя для жертв воєнних злочинів, підвищення поінформованості родин і громадянського суспільства щодо процесу пошуку зниклих безвісти тощо.

$14,5 млн виділять на підтримку термінових заходів із заміни пошкодженого обстрілами енергетичного обладнання та інфраструктури.

$11,2 млн Канада інвестує у Міжнародний валютний фонд. Це для технічної допомоги і навчання, необхідних для економічних реформ і вступу до ЄС, а також на потреби з розмінування.

$1,5 млн спрямують на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через МАГАТЕ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies