За рік ми пройшли величезний шлях до реалізації Саміту миру у Швейцарії , — Дарія Зарівна

Радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна вважає, що Україна за рік пройшла величезний шлях — від першої зустрічі з радниками із питань національної безпеки та політичними радниками щодо ключових принципів миру в Копенгагені до Саміту миру у Швейцарії.

Про це радниця голови Офісу президента розповіла в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Першою хто повірив в ідею створення Глобального саміту миру була глава уряду Данії Метте Фредеріксен.

"Коли побачила сьогодні фемілі-фото, згадала нашу першу зустріч в Копенгагені. Це був початок такого великого шляху, будь-який шлях в тисячу лів починається з одного кроку. Я пам'ятаю, як пані Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Данії, повірила в цю ідею тоді, коли ще не те, щоб мало хто вірив, але було ще зовсім незрозуміло, як її можна реалізувати, як рухатися. Але одразу з першої зустрічі з'явився такий дуже конструктивний імпульс", — зазначила Зарівна.

Вона нагадала, що кожної зустрічі радників нацбезпеки збільшувалась кількість учасників, паралельно проводилися зустрічі з послами у місцях, які мали символічне значення.

"І сьогодні я сиджу в цьому величезному залі, бачу всіх цих лідерів, чую ці слова і розумію, що за один рік ми пройшли величезний шлях. Для дипломатії це в принципі смішна відстань, дистанція в один рік, це дуже мало. Тобто ми рухалися дуже динамічно. Очевидно, що в цьому дуже велика роль, велика заслуга наших партнерів. І знову ж таки, згадуючи Метте Фредеріксен, вона сказала, що тепер відповідальність усіх, хто тут зібрався сьогодні, довести цей процес до кінця на умовах України", — розповіла Зарівна.