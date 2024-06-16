У Росії в'язні взяли в заручники співробітників СІЗО

У слідчому ізоляторі №1 у російському місті Ростов-на-Дону обвинувачені, які утримувалися в одній із камер, захопили в заручники двох співробітників СІЗО.
Про це пишуть росЗМІ.
Відомо, що серед заручників опинилися начальник оперативного управління та молодший черговий закладу.
За даними телеграм-каналу Baza, обвинувачені змогли забрати зброю у співробітників ізолятора. Шість обвинувачених, частина з яких – засуджені за терористичними статтями, вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Також відомо, що на території СІЗО лунали постріли.
Тривають переговори щодо звільнення заручників. За попередньою інформацією, злочинці вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. І тоді вони готові відпустити заручників.
У зв'язку з надзвичайною подією у СІЗО до регіону негайно виїхала група співробітників центрального апарату ФСВП Росії для проведення перевірки.