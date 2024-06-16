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У Росії в'язні взяли в заручники співробітників СІЗО

На території СІЗО пролунали постріли.

У Росії в'язні взяли в заручники співробітників СІЗО
Фото: соцмережі

У слідчому ізоляторі №1 у російському місті Ростов-на-Дону обвинувачені, які утримувалися в одній із камер, захопили в заручники двох співробітників СІЗО.

Про це пишуть росЗМІ.

Відомо, що серед заручників опинилися начальник оперативного управління та молодший черговий закладу.

За даними телеграм-каналу Baza, обвинувачені змогли забрати зброю у співробітників ізолятора. Шість обвинувачених, частина з яких – засуджені за терористичними статтями, вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Також відомо, що на території СІЗО лунали постріли.

Тривають переговори щодо звільнення заручників. За попередньою інформацією, злочинці вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. І тоді вони готові відпустити заручників.

У зв'язку з надзвичайною подією у СІЗО до регіону негайно виїхала група співробітників центрального апарату ФСВП Росії для проведення перевірки.

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