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Австрія виділила 10 млн євро на допомогу українцям

Близько 6 млн євро підуть австрійській ініціативі "Сусід у біді".

Австрія виділила 10 млн євро на допомогу українцям

Уряд Австрії виділив 10 млн євро на потреби австрійських та міжнародних організацій, які допомагають українцям в самій Україні та у сусідній Молдові.

Про це повідомляє "Радіо Сврбода" з посиланням на МЗС Австрії.

"На третьому році війни народ України все ще потребує нашої підтримки, і ми допомагаємо йому ще 10 мільйонами євро гуманітарної допомоги", – заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Допомога буде виділена з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) Міністерства закордонних справ Австрії.

У МЗС зазначили, що близько 6 млн євро підуть австрійській ініціативі "Сусід у біді", яка надає екстрену допомогу людям, які її потребують, включаючи постачання питної води, продуктів харчування та тимчасового притулку. 

По 2 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). З виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.

"Жорстока агресивна війна Путіна, яка порушує міжнародне право, спрямована на деморалізацію українського населення, руйнування України та життєво важливої інфраструктури, а також на розкол європейської спільноти держав. Ми не будемо з цим миритися. Австрія підтримує українців з самого початку нападу – виділивши 250 млн євро, Австрія вже допомогла полегшити страждання в країні, підтримати тих, хто шукає захисту в сусідніх країнах, а також уможливити роботи з відновлення", - заявив віцеканцлер Австрії Вернер Коглер.

Раніше Австрія створила фонд на 500 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну.

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