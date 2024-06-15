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Україна застосовує "гнучку оборону" в очікуванні боєприпасів від Заходу, — AP

ЗСУ обрали стратегію "зігнутись, але не зламатись", поки західні боєприпаси та зброя надійдуть на фронт.

Україна застосовує "гнучку оборону" в очікуванні боєприпасів від Заходу, — AP
Фото: Генштаб

Українська вогнева міць покращилася після того, як законодавці США схвалили вкрай необхідний для України пакет військової допомоги, пише AP.

Як пише видання, хоча надходження боєприпасів від Західних партнерів, зменшило артилерійську перевагу РФ, російські війська все ще  захоплюють позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити влітку, коли ситуація сприятиме цьому.

Українські Сили оборони все ще тримають оборону в Донецькій області, дозволяючи ворожим військам просуватися вперед.

Київ звернувся до стратегії "гнутись, але не зламатись", щоб виграти час, поки західна зброя надійде на фронт. Поступившись частиною території, Україна отримала можливість вести бойові дії з більш захищених позицій, як наслідок, вони розгорнули гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки". 

Нова зброя та боєприпаси почали надходити на фронт після того, як у квітні президент США Джо Байден підписав масштабний пакет допомоги. Але Україні знадобляться тижні, якщо не місяці, щоб повністю поповнити вичерпані запаси.

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