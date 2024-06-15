Головне за ніч та ранок суботи, 15 червня: 20 знищених ворожих танків, ліквідація триденної пожежі на Київщині

В усіх регіонах України близько 2:10 ночі оголошували повітряну тривогу. За повідомленням командування Повітряних Сил, причиною був зліт ворожого літака МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області Росії. Цей літак є носієм ракет "Кинджал".

Моніторингові канали також повідомляли про наявність у повітрі кількох бортів Ту-95МС, здатних атакувати крилатими ракетами. Бомбардувальники перебували в районі Енгельса Саратовської області, про їхній виліт заздалегідь не повідомлялося.

О 2:47 у західних областях, а також на Одещині режим тривоги скасували. Повітряні Сили повідомили про відбій загрози від МіГ-31К. Проте у центральних, східних та північних регіонах ракетна небезпека тривала.

О 3:19 у столиці та інших регіонах дали відбій.

Станом на 06:40 15 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі й Азовському морях Росія тримає загалом дев'ять військових кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет типу "Калібр", повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Зокрема у Чорному морі зафіксований один ворожий корабель – ракетоносій, оснащений орієнтовно чотирма "Калібрами".

В Азовському морі перебуває вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями Калібрів. Загальний залп – до 24 ракет.

У Середземному морі виявлена присутність двох кораблів ВМФ РФ, які є ракетоносіями. Загальний залп – до 12 "Калібрів".

Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1090 російських окупантів, 20 ворожих танків і 7 крилатих ракет. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 525 150 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Київській області рятувальники три доби ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла унаслідок російської атаки. На ранок 15 червня пожежу вдалося загасити, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Київщина: 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії росії", — повідомили в ДСНС.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Герой України Кирило Буданов розповів проєкту "The War Zone" про масовану атаку українських безпілотників на авіаційну базу "Морозовськ" у Ростовській області Росії.

Удару, за словами керівника ГУР, було завдано в ніч на 14 червня із застосуванням не менше 70 дронів. Йдеться про моделі БПЛА Dragon та Splash українського виробництва.

Наразі триває оцінка того, яких збитків було завдано ворогові. Буданов заявив, що "чекаємо на інформацію, чи були знищені чи пошкоджені якісь літаки".

Оприлюднені супутникові знімки вказують на те, що безпілотники вдарили по ангару, всередині якого розміщені борти Су-34.

Начальник ГУР підтвердив, що це була не остання атака на цей військовий об'єкт.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!