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Начальник ГУР підтвердив атаку авіабази в Морозовську 70 безпілотниками

Оцінка завданих окупантах збитів ще триває.

Начальник ГУР підтвердив атаку авіабази в Морозовську 70 безпілотниками
Супутникові знімки авіабази у Морозовську, РФ
Фото: Planet Labs

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Герой України Кирило Буданов розповів проєкту "The War Zone" про масовану атаку українських безпілотників на авіаційну базу "Морозовськ" у Ростовській області Росії.

Удару, за словами керівника ГУР, було завдано в ніч на 14 червня із застосуванням не менше 70 дронів. Йдеться про моделі БПЛА Dragon та Splash українського виробництва. 

Наразі триває оцінка того, яких збитків було завдано ворогові. Буданов заявив, що "чекаємо на інформацію, чи були знищені чи пошкоджені якісь літаки".

Оприлюднені супутникові знімки вказують на те, що безпілотники вдарили по ангару, всередині якого розміщені борти Су-34. 

Начальник ГУР підтвердив, що це була не остання атака на цей військовий об'єкт.

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