Вдень 13 червня російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Ворожий FPV-дрон влучив в проїжджу частину в той час, коли службовий автомобіль поліції рухався по дорозі. Акубаротравми отримали двоє поліцейських Куп’янського районного відділу поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування”, - йдеться у повідомленні.

Постраждалих поліцейських з вибуховими травмами доставили до медзакладу.

Крім того, вибухову травму та уламкове поранення отримав перехожий, 60-річний цивільний чоловік. Він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Росіяни обстріляли Харківщину, постраждали цивільний та поліцейські

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.