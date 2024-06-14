Росіяни обстріляли Харківщину, постраждали цивільний та поліцейські

Вдень 13 червня російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Ворожий FPV-дрон влучив в проїжджу частину в той час, коли службовий автомобіль поліції рухався по дорозі. Акубаротравми отримали двоє поліцейських Куп’янського районного відділу поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування”, - йдеться у повідомленні.
Постраждалих поліцейських з вибуховими травмами доставили до медзакладу.
Крім того, вибухову травму та уламкове поранення отримав перехожий, 60-річний цивільний чоловік. Він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.
За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Російські війська атакували близько 15:00 14 червня село Богуславка на Харківщині. Авіаційний боєприпас влучив у житловий будинок. У результаті під завалами опинилося подружжя. Рятувальники деблокували потерпілих, у них виявили поранення.