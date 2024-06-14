У Києві судитимуть чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "домовитися з лікарями" про присвоєння третьої групи інвалідності

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно місцевого жителя, який обіцяв домовитися з лікарями про оформлення групи інвалідності.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Чоловіка судитимуть за обвинуваченням у здійсненні впливу на прийняття рішення членами однієї з медико-соціальних експертних комісій міста Києва про призначення іншій особі групи інвалідності (ч. 2 ст. 3692 КК України).

"Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений повідомив іншому жителю міста Києва, що підтримує зв’язки з багатьма лікарями, а також членами медико-соціальної експертної комісії, у зв’язку з чим за 12 тис. доларів США може допомогти оформити останньому групу інвалідності, на підставі якої його буде визнано непридатним до військової служби", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, зо під час першої зустрічі підозрюваний запевнив, що у нього є "свої люди", з якими він може домовитись про призначення групи інвалідності.

Під час наступних двох зустрічей обвинувачений отримав від киянина частину коштів – 5 тисяч доларів США.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.