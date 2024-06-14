У Києві судитимуть чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "домовитися з лікарями" про присвоєння третьої групи інвалідності

Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно місцевого жителя, який обіцяв домовитися з лікарями про оформлення групи інвалідності.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Чоловіка судитимуть за обвинуваченням у здійсненні впливу на прийняття рішення членами однієї з медико-соціальних експертних комісій міста Києва про призначення іншій особі групи інвалідності (ч. 2 ст. 3692 КК України).
"Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений повідомив іншому жителю міста Києва, що підтримує зв’язки з багатьма лікарями, а також членами медико-соціальної експертної комісії, у зв’язку з чим за 12 тис. доларів США може допомогти оформити останньому групу інвалідності, на підставі якої його буде визнано непридатним до військової служби", - повідомили в прокуратурі.
Зазначається, зо під час першої зустрічі підозрюваний запевнив, що у нього є "свої люди", з якими він може домовитись про призначення групи інвалідності.
Під час наступних двох зустрічей обвинувачений отримав від киянина частину коштів – 5 тисяч доларів США.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
- У квітні на Львівщині викрили лікарів, які заробляли на встановленні фіктивної інвалідності. Суми для кожного пацієнта визначали різні – в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок "послуги" коштували дешевше, а найвищі ціни були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон.