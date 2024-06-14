ЗСУ: росіяни наростили кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках

Станом на 16.00 14 червня на фронті уже відбулися 60 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи аби витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій.

Водночас росіяни не так активно, але наростили кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Від артилерійських обстрілів з території РФ продовжує потерпати прикордоння України у Чернігівській та Сумській областях. З початку доби терористи били по районах населених пунктів Дружба, Ободи, Покровка та Миропілля.

На Харківському напрямку ворог завдав ще одного авіаудару – скинув у район Вовчанських Хуторів шість керованих авіабомб.

На Куп’янському Сили оборони відбивали чотири атаки противника. Одне боєзіткнення - біля Петропавлівки - ще триває. Керованою авіабомбою окупанти вдарили по району Глушківки.

На Лиманському кількість бойових зіткнень зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві - ще тривають біля Греківки і Невського.

На Краматорському російські війська намагалися просунутись уперед у районах Богданівки та Андріївки. Обидві атаки відбиті.

На Покровському від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 штурмових дій окупантів. Ще стільки ж тривають. Противник продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки.

Загарбники завдають авіаударів на Времівському напрямку. Били КАБами по районах Нескучного і Урожайного, а некерованими авіаракетами – у бік Старомайорського.

На Оріхівському російські терористи також б’ють НАРами – цього разу у райони Пятихаток та Плавнів.