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​Зеленський подякував Папі Римському за молитви за мир для України

Президент зустрівся із понтифіком під час візиту до Італії. 

​Зеленський подякував Папі Римському за молитви за мир для України
Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським
Фото: Скриншот відео

Під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей", - сказав Зеленський.

Співрозмовники обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру. 

"Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні Папа Римський Франциск візьме участь у роботі саміту країн G7 в Італії. Він зустрінеться також ізпрезидентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також главами Кенії та Алжиру. Він також поспілкується з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

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