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Сейм Литви підтримав призов на військову службу одразу після школи

Після отримання повістки не можна буде вступити до вищих навчальних закладів.

Сейм Литви підтримав призов на військову службу одразу після школи
Фото ілюстративне
Фото: dyvys.in

Сьогодні, 14 червня, у четвер, сейм Литви схвалив низку законів про реформу призову на військову службу. Зокрема,  тепер там призиватимуть до війська одразу після школи, а також медичне обстеження проводитимуть із 17 років. 

Про це пише Delfi.

За законопроект проголосували 85 депутатів, 3 були проти, 14 утрималися. 

Міністерство оборони Литви минулого року підготувало пропозицію, яка передбачає альтернативні варіанти служби для студентів університетів, але проти цієї ідеї виступила освітянська спільнота і деякі молодіжні організації. Тому з цієї причини у переглянутому законопроекті відмовилися від ідеї включення до призовного списку нинішніх студентів і вирішили закликати молодь одразу після закінчення школи.

Про те, що їх буде призвано до армії, їм повідомлять у 17 років під час проходження медогляду. Після отримання повістки вони не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не пройдуть військову службу. 

Майбутні 17-річні підлітки проходитимуть обстеження вже у 2025 році, а у 2026 році, коли реформа призову набуде чинності, вони вже можуть бути включені до списків призовників. 

Тривалість перебування в армії складатиме 9 місяців, проте за певних обставин цей термін може бути скорочений до півроку.

Ті, хто встиг закінчити ВНЗ та отримати дефіцитні для війська спеціальності, служитимуть лише 3 місяців, отримавши базову військову підготовку.

Молоді люди, які не будуть призвані до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів. 

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