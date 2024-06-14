Сейм Литви підтримав призов на військову службу одразу після школи

Після отримання повістки не можна буде вступити до вищих навчальних закладів.

Сьогодні, 14 червня, у четвер, сейм Литви схвалив низку законів про реформу призову на військову службу. Зокрема, тепер там призиватимуть до війська одразу після школи, а також медичне обстеження проводитимуть із 17 років.

Про це пише Delfi.

За законопроект проголосували 85 депутатів, 3 були проти, 14 утрималися.

Міністерство оборони Литви минулого року підготувало пропозицію, яка передбачає альтернативні варіанти служби для студентів університетів, але проти цієї ідеї виступила освітянська спільнота і деякі молодіжні організації. Тому з цієї причини у переглянутому законопроекті відмовилися від ідеї включення до призовного списку нинішніх студентів і вирішили закликати молодь одразу після закінчення школи.

Про те, що їх буде призвано до армії, їм повідомлять у 17 років під час проходження медогляду. Після отримання повістки вони не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не пройдуть військову службу.

Майбутні 17-річні підлітки проходитимуть обстеження вже у 2025 році, а у 2026 році, коли реформа призову набуде чинності, вони вже можуть бути включені до списків призовників.

Тривалість перебування в армії складатиме 9 місяців, проте за певних обставин цей термін може бути скорочений до півроку.

Ті, хто встиг закінчити ВНЗ та отримати дефіцитні для війська спеціальності, служитимуть лише 3 місяців, отримавши базову військову підготовку.

Молоді люди, які не будуть призвані до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів.