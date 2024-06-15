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Патрульний корабель ВМС Канади та американська субмарина прибули до Куби, — Reuters

Одразу після того як до берегів Куби прибули російські військові кораблі, США і Канада відправила туди свої судна.

Патрульний корабель ВМС Канади та американська субмарина прибули до Куби, — Reuters
Ілюстративне фото: USS Laboon (DDG-58)
Фото: Вікіпедія

Слідом за російськими військовими кораблями, до берегів Куби прибули патрульний корабель ВМС Канади та американська субмарина.

Про це пише Reuters.

Патрульний корабель ВМС Канади приплив до Гавани, вже через кілька годин після того, як Сполучені Штати оголосили про прибуття швидкохідного підводного човна до їх військово-морської бази Гуантанамо на Кубі. 

Прибуття американських і канадських суден відбулося одразу після того як військові кораблі РФ причалили до берегів Куби на початку тижня.

Однак і США, і Куба заявили, що російські військові кораблі не становлять загрози для регіону. Росія також охарактеризувала прибуття своїх військових кораблів на союзну Кубу, як буденність.

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що було поінформоване про прибуття американського підводного човна, але "не радіє цьому".

"Візити військово-морських сил до країни зазвичай є результатом запрошення, а це був не той випадок", — сказав віцеміністр закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Косьо.

У Reuters зазначають, що прибуття російських, канадських і американських суден на Кубу стало нагадуванням про стару напруженість часів холодної війни та важкі зв’язки між Росією та західними країнами через війну в Україні.

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